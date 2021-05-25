صرف 6 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - عسير

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان المنصرم بمبلغ 6.287.620 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 3.345.045 ريالاً للطلاب، و2.942.575 ريالاً للطالبات، بعد أن تم إعدادها من قبل إدارة خدمات الطلاب.

استكمال مسيرات الصرف

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، داعياً الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.

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