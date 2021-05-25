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الطيران المدني تصدر الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

الطيران المدني تصدر الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة لـ الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها.

آليات الحجر المؤسسي

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدليل يتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي.

رابط تحميل الدليل

وأشارت الهيئة العامة لـ الطيران المدني إلى أنه يمكن تحميل الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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