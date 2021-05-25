السعودية | وزير الداخلية السعودي: لدينا خطة تحول رقمي طموحة

شكرا لقرائتكم وزير الداخلية السعودي: لدينا خطة تحول رقمي طموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكّد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن منصة "أبشر" ومنصة "فُرجت" هما من منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وجزء من خطة استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": أبشر وفُرجت وغيرهما من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة".

وتابع وزير الداخلية: "‏لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعاً".

وأضاف: "أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها".

يذكر أن منصة "أبشر"، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجاناً على مدار 24 ساعة.

وتوفر منصة "فرجت" لفاعلي الخير وسيلة إلكترونية مباشرة للاطلاع على قضايا السجناء المعسرين، وتسديد مديونياتهم ليخرجوا من السجن فور سدادها، وهذه الخدمة نافذة أملٍ لكثير من السجناء المعسرين والمحكوم عليهم في قضايا مالية حقوقية، اضطرتهم ظروف اعسارهم للمكوث في السجن لفتراتٍ طويلة، لحين الوفاء بهذه المطالبات المالية وأدائها لأصحابها.