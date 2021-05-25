شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 18 مسجداً بعد إغلاقها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام 1344مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق عسير وتبوك والجوف.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، حاثة المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.