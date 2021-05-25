شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة الترفيه تطلق أكبر حملة لاكتشاف المواهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أكبر حملة لاكتشاف المواهب.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: "‏بنبدأ الأيام الجاية في هيئة الترفيه بأكبر حملة لاكتشاف المواهب السعودية بالتعاون مع أكاديمية MBC".

وأوضح "آل الشيخ"، أن هناك 9 مدن يزورها فريق متخصص لاختيار المواهب، لافتًا إلى أنه للتقديم عبر موقع أكاديمية إم بي سي .