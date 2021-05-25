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بالفيديو.. هيئة الترفيه تطلق أكبر حملة لاكتشاف المواهب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أكبر حملة لاكتشاف المواهب.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: "‏بنبدأ الأيام الجاية في هيئة الترفيه بأكبر حملة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع أكاديمية MBC".

وأوضح "آل الشيخ"، أن هناك 9 مدن يزورها فريق متخصص لاختيار المواهب، لافتًا إلى أنه للتقديم عبر موقع أكاديمية إم بي سي .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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