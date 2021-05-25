شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم صلاة من انكشف جزء من ركبته أثناء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان حكم صلاة من انكشف جزء من ركبته أثناء الصلاة.

وقال "انصح من انكشف عورته أثناء الصلاة أن يعيد صلاته مرة أخرى، فإن عورة الرجل مابين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة"

وأضاف الخثلان أن انكشاف الركبنتين يجعل جزء من العورة في الصلاة قد انكشفت وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة"

ونصح الخثلان من يكشف عورته أثناء الصلاة لايعود إلى هذا الفعل ويرفع بمستوى الاهتمام بالصلاة، فالصلاة مناجاة لله عز وجل، لذلك الله يجيب العبد، مؤكدا على ضرورة اهتمام المسلم بالصلاة.