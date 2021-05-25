شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: لايوجد تخوف في المملكة من أزمة توريد اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري أمراض وراثية الدكتور عارف العمري عن حقيقة وجود أزمة عالمية في توريد اللقاحات المضادة لفيروس " كورونا ".

وقال الاستشاري في لقائه مع "الإخبارية"، إشكالية وجود أزمة في الهند، كونها تعد المصنع الأكبر للقاح أسترازينيكا ومعظم التوريدات حول العالم تعتمد على المصانع الموجودة لديها.

وأضاف : الغريب أن الرئيس الأمريكي تنازل عن الملكية الفكرية للدول الفقيرة لتصنيع اللقاح وتوزيعه.

وأضاف العمري أن تفشي الفيروس في الهند مؤخراً أدى لوجود تخوف كبير لدى المصانع الأوروبية من عدم تمكنها من تغطية الطلب على اللقاح، كون الهند هي المصنع الأكبر لهذا النوع من اللقاحات.

وأكد على أنه لا يوجد تخوف في المملكة من هذا الأمر، حيث هناك دفعات من اللقاح تم الاتفاق عليها ستصل قريبًا إن شاء الله.

وأشار إلى أن شركة فايزر تعتمد على تصنيع دواء لتخفيف اعراض كورونا بالإضافة إلى دراسة تأثير اللقاح على الأطفال من هم تحت سن 16 عام.