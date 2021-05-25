شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية توضح خطوات إضافة مشترك سعودي إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي إلكترونياً .

وتضمنت الخطوات" تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين,و الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، استكمال البيانات الخاصة بالمشترك,و الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد.د،و استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ.

وأضافت التأمينات أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمناً 3 خيارات وهي (تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد).