شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات ضد مخالفي نظام الزراعة العضوية تصل إلى مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مزارعي ومصنعي المنتجات العضوية، بسرعة الحصول على رمز الاستجابة السريع QR، قبل 1 يوليو المقبل، لتتبع المنتجات العضوية المحلية والتحقق من مصادرها وصلاحيات شهادات التوثيق في منافذ البيع.

وأوضحت الوزارة، عقوبات من يخالف أحكام نظام الزراعة العضوية أو لائحته التنفيذية والتي تبدأ من الإنذار إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، يعقبها إلغاء الترخيص.

وتشمل المخالفات استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، والغش ببيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية، وكذلك تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، أو استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، أو تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية غير مطابقة للائحة، ومخالفة جهة التوثيق.