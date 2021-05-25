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الأرصاد: الثلاثاء المقبل موعد دخول الصيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، موعد دخول فصل الصيف في المملكة، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة خلاله.

وأوضح المركز أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين 38 درجة مئوية للصغرى إلى 48 درجة مئوية للعظمى.

وأشار المركز إلى أن التوقعات تشير أيضا إلى أن درجة الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة خلال فصل الصيف.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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