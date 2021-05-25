شكرا لمتابعة خبر عن ضمن فعاليات مهرجان الصيف بالعقيق أكثر من 67 جواداً يتنافسون بميدان الفروسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

ينطلق يوم الخميس القادم وفي تمام الساعة الرابعة عصرا المحفل الأول لسباقات السرعه للخيل العربية الأصيلة على ميدان الفروسية بمحافظة العقيق بالباحة للعام 1442هـ، وذلك بمشاركة أكثر من 67 جواداً.

وينقسم المحفل الأول إلى أربعة أشواط، الأول مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات فأعلى بمسافة 2000م والشوط الثاني مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر ثلاث سنوات فأعلى بمسافة 1400م فيما يتضمن الشوط الثالث مفتوح الدرجات للخيل العربي بعمر ثلاث سنوات وبمسافة 1400م والشوط الرابع مبتدئة لخيل الإنتاج المحلي بعمر سنتين بمسافة 1200م.

وأكد محافظ العقيق رئيس مجلس ميدان الفروسية؛ سالم بن مسير بن طواله أن المحافظة واللجان العاملة انهت استعداداتها التنظيمية لإقامة السباقات، مشيراً إلى أن رياضة الفروسية تعدّ من أهم الرياضات وأنفعها حيث تربط بين الماضي والحاضر وتعد رمزا للشجاعة والإقدام والأصالة والرقي، كما نوه إلى أن رياضة الفروسية لها أهمية كبيرة في نفوس المواطنين والمقيمين وتستقطب الجميع كباراً وصغاراً، كما أكد بأنه تم تهيئة ميدان الفروسية والمنصة هذا العام بشكل يختلف عن الأعوام السابقة ليستوعب أكبر عدد من الحضور كما تم تجهيز مكان مناسب للعائلات.