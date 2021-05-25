وزير الداخلية: خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية

أكّد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أنّه برعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإنّ لدى الوزارة اليوم خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا.

وقال وزير الداخلية –عبر حسابه على تويتر- «أعتزّ بكلّ فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكلّ جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها».

وتابع وزير الداخلية قائلًا: «اليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإنّ لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا».

وأضاف «(أبشر) و(فُرجت) وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة».

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