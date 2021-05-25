«صحة الرياض»: تدريب 2283 موظفا على مواجهة أزمة كورونا

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن (875) طبيباً استفادوا من برنامج «عقد طبيب سعودي تحت التدريب».

وذكرت صحة الرياض –عبر حسابها على تويتر- أن الأطباء الذين استفادوا من البرنامج، كانوا كالتالي: (243) متدرباً خلال عام 2018، و(282) متدرباً خلال عام 2019، و(350) متدرباً خلال عام 2020.

من جهة أخرى، أعلنت صحة الرياض أنه تم خلال العام الماضي (2020)، تدريب (2283) موظفاً على برنامج أسس الرعاية الحرجة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

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