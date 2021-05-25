استشاري يحذر من 3 سلوكيات «خاطئة» لمواجهة الضغوط

حذَّر بروفيسور واستشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، من ثلاثة سلوكيات خاطئة تجاه الضغوط النفسية، قد تؤدّي إلى مخاطر صحية كبيرة.

وقال استشاري الطب النفسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنَّه «إذا كان تفاعل الفرد تجاه الضغط النفسي عن طريق التدخين أو الإفراط في تناول الكحوليات أو تناول الأطعمة غير الصحية، فإنَّه يزيد من خطر إصابته بارتفاع ضغط الدم والأزمة القلبية والسكتة الدماغية».

كان الدكتور الحبيب أوضح في وقت سابق، أنه من الأعراض الجانبيّة النّفسيّة، لتناول الكورتيزون ما يأتي: «الاكتئاب، الأرق، التقلّبات المزاجيّة، التغيّرات في الشخصيّة، الأعراض الذهانيّة».

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