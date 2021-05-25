القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لسالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب خادم الحرمين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لسالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب جورجيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.