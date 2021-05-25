أحدهما بصحة جيدة والآخر متوفى.. العثور على مفقودي نفود الدهناء

أعلن فريق عون للبحث والإنقاذ، العثور على مفقودي الدهناء، أحدهما بصحة جيدة والآخر متوفى، مقدما العزاء لذويه.

وذكر فريق عون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تلقى من الكنترول الميداني خبر العثور على مفقودي الدهناء من قبل أعضاء من خارج الجمعية، موضحا ان الأول بصحة جيدة والآخر متوفى «نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يحسن عزاء ذويه».

وكان فريق عون أوضح في وقت سابق أن أعضاءه تحركوا للبحث عن شخصين مفقودين في نفود الدهناء، مشيرا على أن آخر اتصال لهما كان صباح الاثنين، وقد اعياهما التعب والعطش بعد احتجاز مركبتهما في الرمال وانقطاع الاتصال بهما.

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