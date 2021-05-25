السعودية | بدء الفصل الصيفي بجامعة الأميرة نورة الأحد القادم

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حددت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الأحد القادم موعداً لبدء الفصل الدارسي الصيفي لهذا العام ،يستفيد منه 3315 طالبة في 11 كلية بواقع 139 شعبة دراسية تٌدرس 36 مقرراً دراسياً .

وتعمل الجامعة على تطبيق أعلى معايير السلامة التي من أهمها تدريس المقررات النظرية عن بُعد، إضافة إلى تحديد الأقسام التعليمية للتكليفات والاختبارات القصيرة للمقررات النظرية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة في الجامعة بالتنسيق مع إدارة التعلم الإلكتروني.

ويستمر تدريس مقررات التدريب السريري والميداني والامتياز وفقاً لخطط محددة بالتنسيق مع جهات التدريب، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة والمطبقة في جهات التدريب.

وتبدأ الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً في يوم 27 ذي القعدة القادم للفصل الصيفي القصير، و 22 ذو الحجة لفصل الصيفي، وفق خطة تنفيذية تضمن التباعد وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.