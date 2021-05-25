شكرا لقرائتكم خبر عن 101 مخالفة لإجراءات كورونا في المساجد ومعالجتها فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21.567 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم، حيث أوضح أن الوزارة رصدت 101 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1466 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.