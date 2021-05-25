الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

الأرصاد: الصيف يبدأ الثلاثاء المقبل والحرارة تلامس الـ 50 في بعض المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن موعد دخول فصل الصيف في المملكة، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة خلاله.

دخول فصل الصيف

وذكر المركز، أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين 38 درجة مئوية للصغرى إلى 48 درجة مئوية للعظمى.

درجات الحرارة المتوقعة

ونوه المركز بأن التوقعات تشير أيضا إلى أن درجة الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة خلال فصل الصيف.



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