شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف "الرتوعي" قائد التغيير بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قراراً يقضي بتكليف محمود بن حسن الرتوعي، بالقيام بمهام قائد التغيير الواردة في منهجية بناء خارطة الشركاء، ويأتي القرار إنفاذاً لمتطلبات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في ترسيخ مفهوم كفاءة الإنفاق لدى منسوبي الجهات الحكومية، وذلك من خلال تطبيق منهجية خارطة بناء الشركاء التي تساهم في تسريع تبني ممارسات كفاءة الإنفاق لدى منسوبي الأمانة، ورفع تقييم نتائج برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، ونظراً لما نتج من توصيات اجتماع اللجنة التوجيهية؛ لرفع كفاءة الإنفاق بأمانة المنطقة الشرقية لترشيح قائد التغيير بتحديد الشركاء وأدوارهم وعقد جلسات تدريبية واسترشادية للشركاء. .

من جهته عبر محمود الرتوعي عن بالغ شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، سائلاً المولى أن يعينه على تحقيق ما تسمو إليه الأمانة لرفع جودة الخدمات، والوصول بها لمستويات متقدمة من الأداء والإنجاز.