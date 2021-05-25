شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية : "أبشر" و "فرجت" إحدى منجزات العمل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها."

وأضاف سموّه : "واليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا."

وتابع سموّه قائلاً "أن برنامج أبشر وفُرجت وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة."