شكرا لقرائتكم خبر عن "المواصفات " تناقش القياس من أجل الصحة افتراضيا مع عدد من المختصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق بعد قليل المنتدى الدولي للقياس والورش المصاحبة تحت شعار "القياس من أجل الصحة"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبرعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويشارك في المنتدى الذي سيقام عبر الاتصال المرئي، مجموعةٌ من المتخصصين، وممثلي المنظمات الدولية؛.و يشارك مساعد وزير الصحة بالمملكة الدكتور محمد العبدالعالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان، ومدير عام المركز الوطني للقياس والمعايرة الدكتور إسماعيل الفالح.

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "القياس من أجل الصحة"، وورشتي عمل بعنوان "أثر القياس في المجال الصحي"، و"القياس ممكن للنمو الصناعي".