وزير الداخلية: منصات أبشر وفُرجت إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الداخلية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إن منصات أبشر وفُرجت وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم متابعات الخليج 365 والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

وأضاف وزير الداخلية، عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه المنصات لم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة.

خطة تحول رقمي طموحة

وتابع وزير الداخلية: “اليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا”.

وختم وزير الداخلية بقوله: “أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها”.

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