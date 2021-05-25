جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامج للماجستير المهني في العلاقات العامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير المهني في العلاقات العامة التابع لكلية الاتصال والاعلام، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية بأسلوب المقررات الدراسية والمشروع البحثي للطلاب والطالبات بواقع أربع فصول دراسية.

أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج الحاصلين على البكالوريوس في العلاقات العامة، والاتصال الاستراتيجي، والاتصال المؤسسي، وإدارة الفعاليات، والاعلام الرقمي، والصحافة والنشر الالكتروني، والسياحة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، والاعلان والتسويق إلى جانب الموارد البشرية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع .

شروط التسجيل

واشترطت الجامعة للتسجيل في البرنامج اختبار قدرات الجامعيين “الحد الأدنى المطلوب”، واختبار اللغة الإنجليزية “LETS 3.5” أو ما يعادلها، حيث تصل إجمالي وحدات البرنامج لـ 39 وحدة، منها 12 وحدة اختيارية، و24 وحدة اجبارية، وثلاث وحدات للمشروع البحثي، إضافة لـ 12 مقرراً .

وتستقبل الجامعة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج عبر الرابط https://ags.edu.sa/psgadm/register.ASP ويستمر حتى يوم الخميس 22 من شهر شوال الجاري .

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