ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 بـ 226.90 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 مسجلا 226.90 ريال (60.51 دولار).

الذهب عيار 21

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة)، إلى 5433 ريال (52.94 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 170.18 ريال (45.38 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 132.36 ريال (35.30 دولار).

وعالميا هبطت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بعد أن هدأ مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.

غير أن خسائر المعدن حد منها تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، خسر الذهب 0.1% في المعاملات الفورية مسجلا 1878.90 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1880.10 دولار.

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