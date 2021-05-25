أمير تبوك لـ العمراني بعد تنازله عن قاتل ابنه : بيض الله وجهك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - تبوك

استقبل ‏أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، متابعات الخليج 365 عوض العمراني وأشاد بموقفه بعد أن تنازل عن قاتل ابنه دون مقابل قبيل لحظات من تنفيذ الحكم في ساحة القصاص.

بيض الله وجهك

وقال أمير تبوك للمواطن العمراني، خلال استقباله له: “بيض الله وجهك ما قمت به ستلقاه عند ربك وفي الدنيا تلقى العمل الطيب والسمعة الطيبة”.

ساحة القصاص

وكانت ساحة القصاص في تبوك، قد شهدت مشهداً مهيباً بعدما أعلن متابعات الخليج 365 عوض سليمان النخيري العمراني العفو عن قاتل ابنه “نايل ضيف الله العطوي” من القصاص لوجه الله تعالى.



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