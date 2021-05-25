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تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
تستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً
متابعات الخليج 365 - الباحة
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
توقعات طقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( القصيم، الرياض ،الشرقية ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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