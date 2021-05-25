جدة كأنك أول مرة تراها.. جولة في حي البغدادية العريق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - جدة

نشر عامل المعرفة الأستاذ أحمد العرفج مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتوب”، وثق من خلاله مشاهد رائعة من محافظة جدة لاسيما في حي البغدادية العريق.

وقال: إن حي البغدادية من أجمل الأحياء في محافظة جدة، ووثق العرفج جولة في الحي لمدة قاربت الثلاث ساعات أظهر خلالها جمال الحي والتطور في كافة مناحي الحياة والخدمات التي يتم تقدمها للمواطن والمقيم.

وتطرق العرفج خلال المقطع لأهم المعالم التاريخية والسياحية في حي البغدادية والتي يحرص السائح من داخل وخارج المملكة على الحضور لمشاهدتها والاستمتاع بجمالها.

مدينة جدة في سطور

يذكر أن مدينة جدة هي مركز محافظة جدة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وتقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر.

تبعد المدينة 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مدينة مكة المكرمة، وتبعد 420 كم عن المدينة المنورة، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية، وتعتبر الوجهة الأولى في المملكة للسائح سواء من داخل المملكة أو خارجها.

يبلغ عدد سكانها 4,082,184 نسمة بمساحة إجمالية تبلغ 84,658 هكتاراً (846.58 كـم2)، وهي ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية بعد العاصمة الرياض وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين، بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر، وتعتبر مركزاً للمال والأعمال في المملكة العربية السعودية ومرفأً رئيسياً لتصدير البضائع غير النفطية ولاستيراد الاحتياجات المحلية.

عروس البحر الأحمر

ويوجد في مدينة جدة ما يقارب 135 ناطحة سحاب، كما يوجد بها مقرات للبنوك العالمية.

تُلّقب جدة بـ”عروس البحر الأحمر”، وهي أكبر المدن المطلة عليه، مما أكسبها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية مع الأسواق الخارجية، وهي من قديم الزمان كانت تمثل المنفذ الخارجي للمملكة، ونتيجة لذلك عاشت نهضة صناعية كبيرة وتطورًا في جميع المجالات التجارية والخدمية، الأمر الذي جعلها من أكثر المدن استقطاباً للأعمال حتى صارت مركزاً هاماً للمال والأعمال.

جدة قبلة السائحين

اكتسبت جدة أهمية سياحية وباتت من أكثر المدن السعودية التي تحتضن مرافق ومنشآت سياحية متطورة كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات والمطاعم، إضافة إلى المراكز الترفيهية والمتاحف الأثرية والعملية والتاريخية ومتاحف التراث، وتحتوي مدينة جدة على أكثر من 320 مركزاً وسوقاً تجارياً، وبذلك تمثل ما يزيد على 21% من إجمالي الأسواق والمراكز التجارية بالمملكة، وكما أن جدة تعرف بالمتحف المفتوح وذلك لوجود أكبر عدد من المجسمات الجمالية (360 مجسماً) صممها فنانون عالميون في فن النحت.

كما أن ما يميز المدينة هو كورنيش جدة والذي يمتد بطول الساحل لما يزيد عن 48 كيلومتراً (35 كم منه تحتوي مرافق وخدمات عامة) ويملك أحدث تجهيزات الرفاهية والمناظر الرائعة للبحر الأحمر، وعند المشي من الكورنيش باتجاه مركز المدينة يمكن مشاهدة أعلى نافورة في العالم، وهي نافورة الملك فهد التي ترتفع قرابة 312 متراً عن سطح البحر.

بوابة الحرمين الشريفين

وتتميز جدة باعتبارها بوابة الحرمين الشريفين وأول محطة للحجيج والمعتمرين القادمين إلى الأراضي المقدسة، فيدخل إلى جدة سنوياً عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي أعداد كبيرة، تصل إلى 5 ملايين نسمة سنوياً بهدف العمرة أو الحج أو العمل أو السياحة والترفيه. مما يشكل قوة شرائية هامة وذات طلب مؤثر على المشروعات السياحية والترفيهية وقطاعات الأعمال والتجارة.



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