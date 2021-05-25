شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: الاستقرار مستمر على ربوع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار مستمر على ربوع المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وأشار "المسند" إلى وجود رياح سطحية شمالية نشطة قد تثير بعض الغبار في الحدود الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.