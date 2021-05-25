شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل «العمراني» ويشيد بموقفه بعدما تنازل عن قاتل ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل ‏أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المواطن عوض العمراني وأشاد بموقفه بعد أن تنازل عن قاتل ابنه دون مقابل قبيل لحظات من تنفيذ الحكم في ساحة القصاص.

وقال أمير تبوك للمواطن العمراني، خلال استقباله له: "بيض الله وجهك ما قمت به ستلقاه عند ربك وفي الدنيا تلقى العمل الطيب والسمعة الطيبة، وهذه أمور قد تحدث على الناس وأمر لا أحد يقصده".

وكانت ساحة القصاص في تبوك، قد شهدت مشهداً مهيباً بعدما أعلن المواطن عوض سليمان النخيري العمراني العفو عن قاتل ابنه "نايل ضيف الله العطوي" من القصاص لوجه الله تعالى، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.