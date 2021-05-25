شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مرشد بحري يخوض رحلة جديدة في بحار ومحيطات العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عاش المرشد البحري ممدوح السكات حياته بين البحار والموانئ وخاض رحلة من حفر الباطن إلى رأس تنورة.

وقال ممدوح السكات، خلال تصريحاته لقناة "الإخبارية"، أنه عرض عليه التخصص في الإرشاد البحري في بداية حياته وكان يستصعب الأمر لأنه لم يكن له سابق خبرة فيه، ولكن بالتشجيع أخذ الخطوة.

وتلقى المرشد البحري حوالي 500 دورة تنوعت بين الدورات الإدارية والسلامة ودورات حتمية ليصبح مرشدًا بحريًا مؤهلًا في موانئ أرامكو بالبحر الأحمر والخليج العربي، لافتًا إلى أن هناك بعض الرحلات تأخذ 5 أشهر.