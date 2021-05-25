شكرا لمتابعة خبر عن مُختص يُحذر من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مُختص في اللغة العربية أن حلم الأباء والأمهات هو تعليم أطفالهم عدة لغات، وحذر من الاندفاع وراء تعليم الاطفال لغات ثانية في سن صغيرة وتحديداً قبل سن الخامسة.

وأوضح رئيس مركز التميز البحثي للغة العربية عبد الرحمن السلمي، أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الفترة السنية الأفضل للتعليم تكون بين سن الثالثة إلى السابعة، كما أن انطلاق ذروة المهارات اللغوية لديهم يكون في سن السابعة.

وأضاف أنه ينبغي التركيز على تعليم الأطفال المهارات الخاصة باللغة الأم بداية من سن الثالثة وحتى الخامسة، مشيراً إلى أنه يمكن بعد ذلك تعليمهم لغة ثانية وثالثة.

وأشار المختص إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن تعلم الاطفال لغة ثانية يساعد على عملية الإبداع.