شكرا لمتابعة خبر عن بمبادرات داعمة وحملات تثقيف تعليم المخواة يواصل ااستعداداته للعام الدراسي وفق خطة مكتملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

بمتابعة مدير التعليم الدكتور علي الجالوق تواصل لجان الاستعداد بتعليم المخواة استعداداتها من أجل تهيئة المدارس لانطلاقة العام الدراسي القادم وفق خطة متكاملة عبر إطلاق عدد من المبادرات الداعمة للبداية الجادة تشمل الإعداد والتهيئة النفسية لعودة الطلاب والطالبات للمدارس خصوصاً طلاب الصفوف الأولية واستكمال تهيئة المباني والمرافق المدرسية لعودتهم في بيئات مهيأة

وأكد أن فريق العمل بالإدارة يعمل على إنجاز خطة الاستعداد وفق المهام المحددة والتي تشمل تأمين وصول المقررات الدراسية والمقاعد والطاولات والمختبرات ومتابعة تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والطفولة المبكرة حيث يجري تسديد احتياج المدارس من المقاعد وطاولات الطلاب والطالبات والسبورات والمختبرات

وأضاف : ضمن خطة الاستعداد تم إطلاق مبادرة سجلني لمتابعة تسجيل الطلاب للعام القادم ونشر ثقافة التسجيل في أوساط المجتمع عبر تنفيذ حملة إعلامية ومتابعة الطلبات المعلقة في نظام نور والتواصل مع قادة المدارس لمعالجتها

كما يتم رفع إحصائية إسبوعية بأعداد الطلاب المسجلين في الصف الأول الابتدائي

مؤكداً أن العمل جارٍ في متابعة التسجيل ومعالجة الصعوبات التي تواجه أولياء الأمور قبل بداية العام القادم بإذن الله

وأشار الجالوق إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة توفير مياه الشرب للمدارس كما تم إطلاق مبادرة في هذا الشأن تعنى بنشر ثقافة ترشيد استهلاك والكهرباء

إلى ذلك وبهدف تطوير أداء شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والكوادر الإدارية أعلنت الإدارة عن خطة تدريبية للمعلمين وقيادات المدارس تشمل العديد من البرامج التأهيلية والإثرائية

وضمن اهتمامات الإدارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم يجري متابعة إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات لدعم استقرار المدارس قبل بداية العام الدراسي.