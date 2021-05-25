استشاري: 4 لقاحات لكورونا في السعودية.. ولا نعاني مشكلة في التوريد

أوضح استشاري الأحياء الجزيئية والأمراض الوراثية، الدكتور عارف العمري، أن السعودية لا يوجد لديها أي تخوف من مشكلة توريد لقاحات كورونا سواء حاليا أو مستقبلا، مشيرا إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية بنهاية 2021م.

وقال الدكتور العمري لقناة «الإخبارية»، إن لقاحات كورونا تأتي على دفعات إلى المملكة، وبالتالي فلا خوف من وجود نقص فيها. مشيرا إلى وجود أربعة لقاحات في السعودية حاليا، وهي: فايزر وأسترازينكا ومودرنا وجونسون.

وأضاف أن اللقاحات الروسية والصينية تم اعتمادها في بلاد أخرى، لكن لم يتم –حتى الآن- اعتمادها للاستخدام في المملكة.

وأوضح الدكتور العمري، أن معدل التحصين ضد كورونا يسير بشكل جيد، حيث تخطينا 13 مليون جرعة حتى الآن، مضيفا انه إن تم التحصين بمعدل من 100 إلى 160 ألف جرعة يوميا، سيتم الوصول إلى معدل المناعة المجتمعية (70%) بنهاية السنة الميلادية الحالية.

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