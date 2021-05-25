«الضمان الصحي»: 3 صور تمثل «إساءة استخدام» للتأمين الطبي

كشف مجلس الضمان الصحي، عن ثلاث صور من الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

وذكر مجلس الضمان –عبر تويتر- أن صور الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام من قبل المستفيد تشمل التالي:

ـ تقديم مطالبات استعاضة غير حقيقية.

ـ استغلال المستفيد لخدمة تقديم الأدوية والعلاج، من خلال التحايل، للحصول على أدوية بغير الحاجة.

ـ تكرار تحاليل الأمراض المزمنة في مدة زمنية قصيرة بغير الحاجة.

من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي ان تأمين السفر المتعلق بكورونا إجباري لمن هم دون 18 سنة واختياري لمن هم فوق ذلك. مضيفا أنه خاص بالمواطنين المسافرين لخارج المملكة.

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