«الحصيني»: بداية البطين «اليوم».. وأجواؤه حارة نهارًا

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء 1442/10/13هـ هو أول أيام البطين. مشيرًا إلى أنه يعتبر النجم الثاني من نجوم الثريا والنجم السابع من نجوم فصل الربيع وآخرها وعدد أيامه "13" يوما وأجواؤه حاره نهارًا.

وأضاف عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه يعتبر من مواسم الأمطار لكن من خلال الأرشيف المناخي يعتبر قليل المطر عدا المناطق الجنوبية والغربية من المملكة ويجف فيه العشب كما فيه بداية نشاط رياح البوارح التي غالبا تتأثر بها منطقة الخليج العربي وشرق منطقتي القصيم والرياض، لافتًا إلى أن نهايته الأحد 1442/10/25هـ وبعده مباشرة يبدأ فصل الصيف فعلاً.

وذكر أن البطين من النجوم الشامية ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة وتجنى فيه باكورة البطيخ "الحبحب"، كما تزداد فيه حاجة الأشجار للماء بسبب الحرارة وقلةالرطوبة يغرس فيه قصب السكر مستشهدًا يقول ساجع العرب (إذا طلع البطين أقتضوا الدين وظهر الزين واقتفى الصياد العين واعتنى بالعطار والقين).