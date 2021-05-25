بحد أقصى 60 ألف ريال.. شروط حصول النساء على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية أنواعا عدة للتمويل والقروض مقدمة للنساء منها منتج كنف وتمويل الأسرة بحد أقصى 60 ألف ريال، موضحا شروط وإجراءات الحصول عليهما.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن تمويل كنف مصمم للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 30 ألف ريال.

شروط تمويل كنف

ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية فإن المرأة المستحقة لتمويل كنف هي المواطنة المطلقة والأرملة التي لا تعول أبناء، ويجب ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، و أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.

شروط تمويل الأسرة

ومن منتجات التمويل الاجتماعي التي أتاحها البنك للنساء هو تمويل الأسرة الذي يًمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وأكد بنك التنمية أنه يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر بحد أقصى 60 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1000 ألف ريال.

ومن الشروط العامة لتمويل الأسرة أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

كما يشترط ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على تمويل الأسرة للنساء اللاتي يعملن في القطاع الحكومي وهي تتمثل فيما يلي:

-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

-صورة هوية العميل.

-صورة سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالون.

-أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

-أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

-تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

-أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

-صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

-أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

-أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

وحدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على تمويل الأسرة للنساء اللاتي يعملن في القطاع الخاص وتتمثل فيما يلي:

-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

-صورة هوية العميل.

-صورة سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالون.

-صورة هوية الكفيل.

-أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

-أصل تعريف بالراتب مفصل للعميل موقع ومختوم من جهة عمل العميل ومصدق من الغرفة التجارية لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما.

-أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوما.

-شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوما للعميل.

-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

-تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

-تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

-أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

-صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

-أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

-أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن للمرأة التي لا تعمل الحصول على تمويل الأسرة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

-صورة هوية العميل.

-صورة سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالون.

-صورة هوية الكفيل.

-أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الكفيل المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

-أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60يوما.

-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

-تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

-تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

-أصل صك الإعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

-صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

-أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

-أصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة ويطبع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

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