مشهور يصور فتاة تعمل في مقهى ويتنمر عليها.. وقانوني: ارتكب جريمتين

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة التقطها أحد المشاهير لفتاة تعمل بإحدى المقاهي دون علمها، متنمرًا عليها بتعليق ساخر.

وبحسب القانون، فإن هذا التصرف يعد انتهاكًا لخصوصية الآخرين وجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانبه، قال المستشار القانوني إبراهيم المشعل في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن ذلك التصرف انتهاك لخصوصية الآخرين وجريمة معلوماتية وتنمر وليس ترفيهًا، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليها.

وأوضح المشعل، أنه من حق الفتاة المتضررة رفع دعوى قانونية وقضائية على المشهور وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية كذلك؛ لارتكابه جريمتين أولاهما التنمر وتصوير الفتاة في مكان عام بشكل غير نظامي، ودون استئذان منها.

وطالب أي شخص يتعرض لأي تنمر أو جريمة معلوماتية، أن يتوجه برفع شكوى في الشرطة والمحكمة الجزائية، مشيرًا إلى أن النظام كفيل بأن يعيد له حقه.

وأكد المستشار القانوني أن صناعة المحتوى لدى بعض المؤثرين في المجتمع، فيها بعض من الجهل بدافع الحصول على أكبر عددٍ من الإعجاب والمشاهدات، مشيرًا إلى ضرورة تثقيف هؤلاء المشاهير قانونيًا وأخلاقيًا حول نوع المحتوى الذي ينشرونه.

وأشار إلى أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية واضح وصريح، إلا أنه يحتاج إلى نشره بشكل أكبر، عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.