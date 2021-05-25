بالصور.. سفير السعودية في السودان يقلد 7 ضباط رتبة عقيد

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان، علي بن حسن جعفر، الرتب الجديدة لعددٍ من الضباط السعوديين الدارسين في الخرطوم، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عقيد، بحضور الملحق العسكري بالسفارة العقيد عبداللطيف العماش.

وذكرت سفارة السعودية في الخرطوم –عبر تويتر- أنَّ سفير المملكة قلد رتبة عقيد لكلٍّ من: العقيد/ عبدالعزيز بن فالح العاصمي، والعقيد/ بندر بن علي العماش، والعقيد/ خالد بن سعد المعيذر، والعقيد/ إبراهيم بن مسعد الحيدر، والعقيد/ فهد بن شايع الدوسري، والعقيد/ سعود بن حمود السبيعي، والعقيد/ ماجد بن محمد البطاح.

من جهة أخرى، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، بزيارة لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) السيد فولكر بيرتس

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