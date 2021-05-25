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«هيئة الزكاة»: 5 حالات للتهرب من ضريبة السلع الانتقائية

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الرياض - محمد عبدالله - تشمل إخفاء الدفاتر والسجلات

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خمس حالات للتهرب من ضريبة السلع الانتقائية.
وقالت الهيئة في تغريدة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنَّ الحالات الخمس لتهرب من ضريبة السلع الانتقائية تشمل:

ـ عدم التسجيل في الهيئة، في حال كان المكلف خاضعًا للتسجيل في ضريبة السلع الانتقائية.
ـ تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد.
ـ إخفاء الدفاتر، والسجلات، والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص.
ـ حيازة سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عليها.
ـ الإنتاج دون ترخيص مستودع ضريبي.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة، إلى أنّه للاطلاع على اللوائح والأنظمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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