«هيئة الزكاة»: 5 حالات للتهرب من ضريبة السلع الانتقائية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خمس حالات للتهرب من ضريبة السلع الانتقائية.

وقالت الهيئة في تغريدة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنَّ الحالات الخمس لتهرب من ضريبة السلع الانتقائية تشمل:

ـ عدم التسجيل في الهيئة، في حال كان المكلف خاضعًا للتسجيل في ضريبة السلع الانتقائية.

ـ تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد.

ـ إخفاء الدفاتر، والسجلات، والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص.

ـ حيازة سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عليها.

ـ الإنتاج دون ترخيص مستودع ضريبي.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة، إلى أنّه للاطلاع على اللوائح والأنظمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

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