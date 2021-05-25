الفلكي «هندي» يفسر سر اختفاء ظل الكعبة ظهر الخميس القادم

فسَّر المتخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، ظاهرة اختفاء ظل الكعبة عند تعامد الشمس عليها، وهو الحدث المنتظر ظهر يوم الخميس القادم (27 مايو)..

وقال الفلكي هندي –عبر تويتر- إنَّ تعامد الشمس على الكعبة يحدث بسبب تساوي ميل الشمس مع خط عرض مكة، مما يجعل الشمس تمر فوق الكعبة المشرفة، وذلك في الساعة (12:18) ظهرًا، فيختفي ظل الكعبة لحظة التعامد.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص يرى الشمس لحظة التعامد، تحديد وتصحيح القبلة بالتوجه نحو الشمس او استخدام الظل.

جدير بالذكر، أن التعامد سيتكرر في اليوم التالي الجمعة بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق (الخميس)، حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89,54,41 درجة) وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.

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