بدء استقبال طلبات تسجيل الفرق الكشفية بـ«تنمية الشقيق»

بدأت جمعية التنمية الاجتماعية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، في استقبال الراغبين في التسجيل للفرق الكشفية التابعة للجنة.

وتهدف لجنة التنمية بالشقيق من خلال تأسيس الفرق الكشفية لتنمية قدرات الشباب الكشفية وتجهيز فريق عمل يشارك في خدمة المجتمع، من خلال تسخير طاقات الشباب لخدمة مجتمعاتهم، وتطوير مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم، وفن صناعة وصياغة المبادرات والتحديات لجيل واعد.

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