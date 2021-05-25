فريق إنجاد يعلن العثور على مفقود صحراء سعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على الشخص المفقود في صحراء سعد التابعة لمنطقة الرياض، وذلك بعد ورود بلاغ بشأن اختفائه.

تفاصيل الحادث

وأوضح الفريق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الحادث وقع عندما ترجل المفقود من مركبته العالقة تاركًا زميله عندها، وتوجه أعضاء الفريق مباشرةً للبحث عنه، ونجحوا بالفعل في العثور على السيارة والشخص الموجود بجانبها.

العثور على المفقود

وأشار فريق إنجاد إلى أن أعضاء الفريق استمروا في عمليات البحث حتى نجحوا أيضا في العثور على المفقود الآخر.

وقدم فريق إنجاد للإنقاذ الشكر لكل المشاركين في عملية البحث والتي تكللت بالنجاح.



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