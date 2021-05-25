مختص يحذر من الاندفاع بتعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر مختص في اللغة العربية من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغات ثانية في سن صغيرة وتحديداً قبل سن الخامسة.

السن الأفضل لتعلم اللغات

وأوضح رئيس مركز التميز البحثي للغة العربية عبد الرحمن السلمي، خلال مداخلة مع برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الفترة السنية الأفضل للتعليم تكون بين سن الثالثة إلى السابعة، كما أن انطلاق ذروة المهارات اللغوية لديهم يكون في سن السابعة.

مهارات اللغة الأم

وأضاف أنه ينبغي التركيز على تعليم الأطفال المهارات الخاصة باللغة الأم بداية من سن الثالثة وحتى الخامسة، مشيراً إلى أنه يمكن بعد ذلك تعليمهم لغة ثانية وثالثة.

وأشار المختص إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن تعلم الأطفال لغة ثانية يساعد على عملية الإبداع.

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