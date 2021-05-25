استقرار أسعار النفط وبرنت يقترب من الـ70 دولاراً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما ارتفعت بنحو 3% عند تسوية تعاملات أمس الاثنين، ووسط متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمستويات الطلب على الخام.

سعر خام برنت

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يوليو مسجلة 68.44 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

خام نايمكس

كما استقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو عند 66 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.



شارك الخبر