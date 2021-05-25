أملاك العالمية تعلن توزيع 72 مليون ريال أرباحاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس إدارة أملاك العالمية للتمويل العقاري الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حيث تمت الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين وقدرها 72,480,000 ريال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بواقع 0.80 ﷼ للسهم الواحد والتي تمثل 8 % من قيمة السهم الاسمية.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الاستحقاق.

سوق الأسهم السعودية

وبالأمس أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الاثنين على تراجع 0.25 في المائة وسط ضغط تداولات فترة المزاد، في حين استمر القطاع البنكي في عملية التصحيح وللجلسة الرابعة على التوالي.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10318 نقطة متراجعا بنحو 25 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 11.15 مليار ريال لتواصل السيولة ارتفاعها وللجلسة الثالثة على التوالي، وتأتي السيولة عبر تداول 382.7 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 468.5 ألف صفقة.

تراجع أسهم هذه الشركات

وأتت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 0.4 و0.7 في المائة، أيضا ضغطت أسهم جبل عمر على حركة المؤشر بعد تراجعها بنحو 2.3 في المائة.

وكانت الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية قد حققت أرباحا في الربع الأول بلغت 110.7 مليار ريال، بنمو 47 في المائة على أساس سنوي، حيث دعمت أرباح قطاع الطاقة، وكذلك عودة قطاع المواد الأساسية للأرباح بعد التحسن الكبير في أرباح شركات البتروكيماويات إضافة إلى نمو أرباح القطاع البنكي.



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