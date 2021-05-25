رئيس برلمان الكويت يرفع الجلسة بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم رفع جلسة المجلس العادية المقررة اليوم الثلاثاء.

اعتذار الحكومة عن الحضور

وجاء قرار رئيس المجلس بعد جلوس النواب على المقاعد المخصصة للحكومة في قاعة عبدالله السالم واعتذار الحكومة عن الحضور، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

قرار رفع جلسة المجلس

وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة “أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم الممتدة إلى جلسة الغد بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة”.



شارك الخبر