خالد بن سلمان وقائد القيادة الوسطى الأمريكية يبحثان تعزيز استقرار المنطقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، وقائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، سبل تعزيز استقرار المنطقة.



وجرى اللقاء في الرياض، وتم خلاله بحث الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما جرى أيضاً بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.