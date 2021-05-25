الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

صورة نادرة لـ الملك سلمان في سن الحادية عشرة من عمره

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب “تاريخ آل سعود” عبر “تويتر”، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

التقطت بقصر المربع بالرياض

وأشار الحساب إلى أن هذه الصورة التقطت لـ الملك سلمان وهو في سن الحادية عشرة من عمره.

وأوضح الحساب المختص بأخبار وتاريخ أسرة آل سعود، أن الصورة التقطت لخادم الحرمين في قصر المربع بالرياض عام 1366 هـ (1946 م).

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