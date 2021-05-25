نائب وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة الوسطى الأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض، معالي قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

بحث الشراكة الدفاعية والعسكرية

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

مستجدات الأوضاع بالمنطقة

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.



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